Paulinho trabalha no gramado e avança em recuperação no Palmeiras

O Palmeiras se reapresentou, nesta segunda-feira (17), depois de empatar por 0 a 0 com o São Paulo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. A principal novidade do dia ficou para o atacante Paulinho, que se recupera de cirurgia e treinou pela primeira vez no campo.

Paulinho apresenta boa resposta nos exames clínicos. Ele passou por uma cirurgia na tíbia da perna direita ainda em dezembro, em um procedimento considerado simples pelo clube. O prazo inicial de recuperação é para o final de abril, mas há uma possibilidade de retorno antes do esperado.

Além de Paulinho, o meia-atacante Felipe Anderson também esteve presente nas atividades do Palmeiras. Ele só jogou o clássico com o Santos, dia 22 de janeiro, neste ano, e desde então desfalcou o time por dores na coxa, no púbis e transição física.

Por outro lado, o Palmeiras tem uma nova baixa após o Choque-Rei. O meio-campista Mauricio, que deixou a partida com uma luxação no ombro direito, passou por exames e será submetido à processo cirúrgico nos próximos dias. Gustavo Gómez, por sua vez, iniciou tratamento após contusão no músculo posterior da coxa esquerda.

Agora, o Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (20), às 19h30 (de Brasília), diante do Botafogo-SP, pelo Paulistão.

