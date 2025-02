Ingressos para duelo entre Uruguai e Argentina se esgotam em quatro horas

Na volta das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, em março, um clássico do futebol sul-americano dará o tom da 13ª rodada. A saber, trata-se do lendário confronto entre Uruguai e Argentina, no dia 21 do próximo mês, no Estádio Centenario.

Não por acaso, no intervalo de apenas quatro horas, todos os ingressos colocados à venda para o jogo se esgotaram. Com isso, as dependências do palco do confronto, em Montevidéu, vão receber cerca de 60 mil pessoas.

É verdade que, ao longo dos anos, a rivalidade entre Brasil e Argentina se tornou latente diante da disputa constante, em instâncias decisivas, entre ambos. Porém, quando se olha para a história dentro e fora das quatro linhas, é seguro dizer que Argentina e Uruguai alimentam o primeiro grande clássico do futebol na América do Sul.

No primeiro turno das Eliminatórias, o selecionado dirigido por Marcelo Bielsa foi o primeiro a conseguir superar os atuais campeões do mundo. Em La Bombonera, no dia 16 de novembro de 2023, Ronald Araújo e Darwin Núñez marcaram os tentos do triunfo charrua por 2 a 0. Esse, aliás, é o único resultado negativo da Argentina, como mandante, ao longo das 12 rodadas já disputadas da briga por vaga na Copa do Mundo de tríplice sede: Canadá, Estados Unidos e México.

A sequência de partidas para os comandados de Lionel Scaloni em março, por sinal, promete alto nível de tensão. Além de visitar o Uruguai, a Albiceleste recebe o Brasil, quatro dias depois, no Mâs Monumental.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.