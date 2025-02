Bayern de Munique x Celtic: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar nos playoffs da Champions 2024/25. Nesta terça-feira (18), Bayern de Munique e Celtic se enfrentam às 17h (de Brasília), na Allianz Arena, na Alemanha, para definir quem avança às oitavas de final da principal competição de clubes do planeta. No jogo de ida, o time alemão venceu por 2 a 1 e agora conta com a vantagem do empate para confirmar a classificação.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na TNT (TV fechada) e Max (streaming).

Como chega o Bayern de Munique

Um dos favoritos ao título da Champions está perto de confirmar a classificação para as oitavas de final. O Bayern venceu o Celtic por 2 a 1, na Escócia, e terá a vantagem do empate diante de seus torcedores para avançar na competição.

Porém, o time alemão pode ter uma baixa importante nesta terça-feira. Isto porque o artilheiro Harry Kane está com uma lesão no rosto e o técnico Vincent Kompany, durante entrevista coletiva na véspera da partida, comentou sobre a situação do camisa 9.

“Não é nada muito grave, mas temos muito pouco tempo de recuperação. Às vezes, é preciso mais um dia, mas vamos ver como o Harry se sente amanhã (terça-feira) de manhã. Acredito que não seja nada grave”, disse Kompany sobre o atacante inglês, que marcou um dos dois gols da vitória do Bayern no jogo de ida.

Além disso, o Bayer segue sem poder contar com o lateral-esquerdo Alphonso Davies, o volante João Palhinha e o goleiro reserva Daniel Peretz, lesionados.

Como chega o Celtic

Por outro lado, o Celtic não conseguiu aproveitar a vantagem de jogar em casa no jogo de ida e acabou sendo derrotado por 2 a 1. Assim, o time precisa vencer o Bayern por ao menos um gol de diferença para forçar uma prorrogação em Munique.

A boa notícia para o Celtic é a presença de Daizen Maeda, autor do gol marcado no jogo da ida e principal jogador do time. Ao mesmo tempo, existe a possibilidade do português Jota, recuperado de lesão, ser uma novidade entre os titulares.

Bayern de Munique x Celtic

Playoffs da Champions 2024/25 – (jogo da volta)

Data e horário: terça-feira, 18/02/2025, às 17h (de Brasília).

Local: Allianz Arena, em Munique (ALE).

Bayern de Munique: Manuel Neuer; Laimer, Upamecano, Kim Mim-jae e Raphael Guerreiro; Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Jamal Musiala e Leroy Sané; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Celtic: Kasper Schmeichel; Alistair Johnston, Carter-Vickers, Auston Trusty e Greg Taylor; Arne Engels, Callum McGregor e Reo Hatate; Nicolas Kuhn, Adam Idah e Daizen Maeda. Técnico: Brendan Rodgers.

Árbitro: Benoît Bastien (FRA).

VAR: Willy Delajod (FRA).

