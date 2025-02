Nathan conquista título da Seleção como presente de aniversário

A noite do último domingo (16) ficará na memória de todos os jogadores da Seleção Sub-20. Depois da vitória contra o Chile e o tropeço da Argentina, o Brasil conquistou o título do Sul-Americano Sub-20. Dentre o elenco, estava Nathan, reforço do Botafogo vindo do Grêmio para a temporada, que completou 20 anos no dia da conquista.

Já com o troféu em mãos, o jogador afirmou estar muito contente e que viveu um dos momentos mais felizes da sua vida.

“Estou muito contente. Foi uma oportunidade muito grande para mim e meus companheiros. Estou muito feliz por comemorar o meu aniversário com eles. É um dos momentos mais felizes da minha vida estar aqui junto com eles e ainda ganhando um título com a Seleção”, comemorou.

Lesionado, Nathan teve que acompanhar a vitória contra o Chile da arquibancada. O jogador ressaltou a qualidade do elenco campeão pela Seleção e também agradeceu a parceria de seus companheiros, que aturaram o seu jeito.

“Quero agradecer a todos, estou muito feliz de estar aqui, por curtir meu aniversário com vocês. Ainda ganhando título, é maravilhoso. Construí uma amizade enorme com cada um. Sei que eu não sou fácil de lidar, sou um cara bem chato, mas esse é meu jeito. É um título muito importante para mim. Queria muito estar aqui, me esforcei ao máximo, não pude ajudar jogando, mas só agradecer mesmo e obrigado por esse momento”, pontuou.

