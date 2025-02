Benfica x Monaco: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar nos playoffs da Champions 2024/25. Nesta terça-feira (18), Benfica e Monaco se enfrentam às 17h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, para definir quem avança às oitavas de final da principal competição de clubes do planeta. No jogo de ida, o time português venceu por 1 a 0 e agora conta com a vantagem do empate para confirmar a classificação.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Space (TV fechada) e Max (streaming).

Como chega o Benfica

O Benfica construiu um grande resultado no jogo de ida e venceu o Monaco por 1 a 0, fora de casa, com gol marcado pelo grego Pavlidis. Assim, em casa, os Encarnados precisam apenas de um empate para confirmar a classificação para as oitavas de final da Champions.

Além disso, o time comandado pelo técnico Bruno Lage está invicto há cinco jogos e chega embalado para buscar mais um resultado positivo. No último compromisso, o Benfica venceu o Santa Clara por 1 a 0 no Campeonato Português.

As baixas mais recentes para o técnico Bruno Lage ficam por conta de Di María e Frederik Aursnes, lesionados. Assim, eles se juntam a Manu Silva, Alexander Bah e Renato Sanches no departamento médico do clube.

Como chega o Monaco

Por outro lado, o Monaco se complicou na Champions. O time não aproveitou a vantagem de jogar em casa e acabou sendo derrotado pelo Benfica no jogo de ida. Assim, o clube do principado precisa vencer o duelo em Lisboa para seguir com chances de classificação. Um triunfo por dois ou mais gols no tempo regulamentar garante a vaga nas oitavas de final.

Ao mesmo tempo, o Monaco não vive um bom momento e tem apenas duas vitórias nas últimas cinco partidas. Porém, a equipe atropelou o Nantes por 7 a 1 no compromisso mais recente e quer aproveitar o embalo para surpreender o Benfica e tentar a classificação.

O técnico Adi Hutter tem Al-Musrati como baixa de última hora após a expulsão no jogo de ida. Além disso, o treinador enfrenta outros problemas no elenco para o jogo desta terça-feira. Isto porque Aleksander Golovin, George Ilenikhena, Wilfried Singo e Folarin Balogun, lesionados, estão fora.

Benfica x Monaco

Playoffs da Champions 2024/25 – (jogo da volta)

Data e horário: terça-feira, 18/02/2025, às 17h (de Brasília).

Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR).

Benfica: Trubin; Barreiro, Otamendi, Antonio Silva, Álvaro Carreras; Florentino Luis, Aursnes, Kökcü; Schjelderup, Akturkoglu, Pavlidis. Técnico: Bruno Lage.

Monaco: Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu, Diatta; Akliouche, Zakaria, Lamine Camara, Ben Seghir; Embolo; Biereth. Técnico: Adi Hutter.

Árbitro: Glenn Nyberg (Suécia).

VAR: Rob Dieperink (Holanda).

