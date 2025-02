Gustavo Gómez tem lesão detectada na coxa e pode ser mais um desfalque no Palmeiras

As baixas seguem atormentando a vida do Palmeiras nesta reta final de primeira fase do Paulistão. Depois da confirmação da lesão do ombro de Maurício, o Verdão também constatou que o zagueiro está com uma lesão na coxa esquerda.

O paraguaio deixou o gramado nos minutos finais do clássico contra o São Paulo, dando lugar a Thalys. Na reapresentação, o clube diagnosticou uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O zagueiro já iniciou o tratamento na Academia de Futebol.

O Palmeiras não divulgou um tempo de recuperação, mas a expectativa é que Gómez seja reavaliado ainda nesta semana. Além do defensor e de Maurício, o clube ainda conta com desfalques de Paulinho, Felipe Anderson e Bruno Rodrigues por questões médicas.

