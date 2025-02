São Paulo se reapresenta apenas com reservas após o clássico

O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira (17), após o empate contra o Palmeiras, no Allianz Parque, no último domingo (16). O Tricolor iniciou a preparação para o confronto contra a Ponte Preta, na próxima quarta (19), válido pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

Na atividade, Luis Zubeldía contou apenas com jogadores que não iniciaram o clássico ou tiveram baixa minutagem no Choque-Rei. Entre eles, estão Oscar e Lucas Moura, que vêm atuando como titulares no time tricolor e entraram na segunda etapa no Allianz Parque.

Além dos jogadores que já estão no plantel, Zubeldía também trabalhou com alguns jogadores da base. No treinamento, o treinador realizou uma atividade de posse de bola e um coletivo com campo reduzido.

O São Paulo já está classificado para a próxima fase, com 16 pontos. Caso vença a Macaca no Morumbis, o Tricolor garante a liderança do Grupo C, já que o Novorizontino já entrou em campo pela 11ª rodada do estadual.

