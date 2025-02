Tocantinópolis x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

O Atlético-MG vai visitar o Tocantinópolis nesta terça-feira (18), às 18h (de Brasília), no Estádio João Ribeiro, em Tocantins, pela primeira rodada da Copa do Brasil 2025. Assim, já com vantagem de dois gols na semifinal do Campeonato Mineiro, o Galo chega embalado com cinco vitórias consecutivas na temporada. Por outro lado, o Verdão tem apenas quatro jogos na temporada e vem de derrota para o Bela Vista em seu último confronto. Confira as principais informações da partida.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e Premiere.

Como chega o Tocantinópolis

Com apenas quatro jogos no ano, o Tocantinópolis caiu nas oitavas de final da Copa Verde e, além disso, está em quarto lugar no Tocantinese. Porém, com um jogo a menos. O duelo contra o Galo pode ser considerado o maior da história do clube, afinal, enfrentará um adversário campeão da Libertadores pela primeira vez. Para o duelo, o técnico Reginaldo França poderá contar com força total da sua equipe. Madson era a única dúvida, mas deve ficar à disposição no banco após sentir o ombro esquerdo no último desafio da equipe.

Como chega o Atlético

Com cinco vitórias seguidas e uma vantagem de 2 a 0 na semifinal conquistada no jogo de ida do Mineiro, contra o Tombense, o Galo está bem no Estadual. Agora, precisa virar a chave para avançar também na Copa do Brasil. Para o duelo, o técnico Cuca já não poderá contar com o volante Otávio, que viajou para assinar com o Fluminense. Os jogadores Cadu, Caio Maia, Júnior Santos e Brahian Palacios seguem no DM e também são desfalques. Por outro lado, a única dúvida está na parte ofensiva: Rony pode substituir Rubens para formar um trio de ataque.

Tocantinópolis x Atlético-MG

1ª fase da Copa do Brasil 2025 – jogo único

Local: Estádio João Ribeiro, em Tocantinópolis (TO)

Data e horário: terça-feira, 18/02/2025, às 18h (de Brasília)

Tocantinópolis: Jeferson; Magnum, Pedrão, Gustavo e Madson; Alan Maia, Kamdem e Rian; Daivisom, Rodriguinho e Chaparral. Técnico: Reginaldo França

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Arana; Gabriel Menino e Franco; Scarpa, Rubens e Cuello; Hulk. Técnico: Cuca

Árbitro:Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Renan Aguiar Costa e José Moracy Silva

VAR: Não há nas duas primeiras fases da Copa do Brasil

Não há nas duas primeiras fases da Copa do Brasil

