Guilherme vive melhor ano da carreira e bate recorde pessoal

Poucos vivem um começo de 2025 tão especial quanto Guilherme. Afinal, o atacante é o artilheiro do Campeonato Paulista com nove gols marcados e entrou na história do Santos ao marcar o tento de número 13 mil do clube. Além disso, ele já quebrou um recorde especial com a camisa do Peixe.

Isso porque o Santos é o clube pelo qual o atacante mais marcou gols e distribuiu assistências na carreira. Em 56 jogos, Guilherme já marcou 22 gols e distribuiu 10 assistências. Seu recorde era no Sport, em 2019, quando foi a rede 21 vezes e deu nove passes para seus companheiros marcarem.

“Feliz por isso, esse ano tem sido abençoado. Além da artilharia, consegui entrar na história do Santos e marcar o gol 13 mil do clube. Agora o Santos também está na minha história e é o clube em que eu mais marquei gols na carreira. Espero aumentar a marca e ajudar o clube dentro de campo”, disse Guilherme, após o jogo contra o Água Santa.

Para efeito de comparação, Guilherme tem nove gols em 10 jogos neste ano. Já na temporada passada, o atacante foi as redes 13 vezes em 46 partidas, somando Campeonato Paulista e a Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, quase 25% de todos os gols que o atacante marcou na carreira foram com a camisa do clube.

Guilherme chegou ao Santos no final de 2023 e rapidamente caiu nas graças da torcida com gols importantes. Ele tem contrato com o Peixe até o final de 2026.

