Shakira volta atacar Gerard Piqué em turnê pela América do Sul

Shakira realmente fez do limão uma limonada e transformou o luto do conturbado divórcio com Gerard Piqué na “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. Com a maioria das faixas dedicadas ao ex, visto que o álbum expõe fases desde a descoberta da traição à superação, torna-se natural menções ao ex-jogador durante as apresentações – bem como ocorreu no Brasil. E no Peru não foi diferente.

Com uma turnê basicamente pautada no exaustivo e penoso divórcio, Shakira falou sobre as renúncias que fez por Gerard em seu show mais recente no Peru. Sem mencionar nomes, ela cita que se “mudou para um país socialista” e que “até aprendeu sobre futebol”.

“Por você, eu renunciei tudo que tinha e me mudei para um país socialista. Só para estar com você, claro. Lixei minhas unhas para que não te machucassem, ainda perdi aqueles quilos extras… e aprendi sobre futebol. Isso tudo para que você pudesse ficar. Mas você não fez e nem vai”, introduziu Shakira antes de voltar a cantar.

“Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Trata-se da turnê do 12º álbum de estúdio da cantora colombiana, o primeiro após hiato de sete anos. A tour recebe o nome da primeira música lançada após o divórcio com o ex-Barcelona, com quem foi casada por 12 anos. “As mulheres não choram, elas faturam”, diz um trecho da canção que também faz referências à namorada de Gerard (tida como pivô da separação) e à ex-sogra.

Na música ‘El Jefe’, dedicada à babá, Shakira também cita o pai de Piqué, Joan Rovira. “Dizem por aí que não há mal que dure mais de cem anos. Mas meu sogro ainda está por ai, sem bater as botas”. De acordo com o divulgado à época, os pais do ex-jogador o ajudaram a acobertar o caso extraconjugal com Chía.

Uma publicação compartilhada por Shakira (@shakira)

Separação de Gerard Piqué

O casamento da cantora com o ex-jogador durou de 2010 a 2022 – tido como um dos mais bem sucedidos do meio esportivo nesse ínterim. A versão de Shakira acusa o ex de infidelidade e afirma que o mesmo mantinha uma longa relação extraconjugal com Clara Chía, que assumiu o status de namorada de Piqué depois do divórcio.

À imprensa, Shakira revelou que soube da traição através da imprensa enquanto seu pai, William Mebarak, de 91 anos, estava internado em uma UTI. Rumores da época afirmavam que Clara se hospedava na mansão do ex-casal na ausência da cantora.

“Minha mãe sempre teve papel de minha parceira no crime e meu pai, meu melhor amigo. Ele esteve em Barcelona para me consolar depois que acabei consumida pela tristeza por causa da minha separação. Logo depois, ficou gravemente ferido em um acidente. Tudo aconteceu ao mesmo tempo. Minha casa estava caindo aos pedaços. Eu estava descobrindo pela imprensa que havia sido traída enquanto meu pai estava na UTI. Achei que não sobreviveria a tanto”, contou.

Gerard, por sua vez, rebate a versão da ex-mulher e diz que a história contada não teve uma narração fiel à realidade. “Não tenho controle sobre isso, mas estou rodeado das pessoas certas. O que aconteceu não foi bem contado, mas estou junto aos que me conhecem de verdade”.

O ex-Barcelona mantém um relacionamento com Clara Chía, apontada como pivô do fim do casamento de 11 anos com Shakira, desde agosto de 2022. O caso dos dois veio à tona após o paparazzo Jordi Martín divulgar fotos do casal, quando Piqué ainda estava casado com a colombiana.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.