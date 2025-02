União Rondonópolis x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Vasco fará sua estreia na Copa do Brasil-2025. É nesta terça-feira (18), em jogo contra o União Rondonópolis-MT, pela primeira fase da principal competição de mata-mata do país. A equipe mato-grossense vendeu o mando de campo e, por isso, a partida se dará no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES). A bola rola às 21h30 (de Brasília). O jogo marca a estreia das equipes sob um novo regulamento da Copa do Brasil, o que significa que o time visitante não tem mais vantagem do empate. Assim, caso a partida termine empatada, a decisão sairá dos pênaltis. A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida. O esquenta começa às 18h30. E com a bola rolando, Eduardo Rizzati estará na narração.