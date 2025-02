Na Libertadores, Alianza Lima x Boca Juniors não terá veteranos goleadores

A história de nomes como Edinson Cavani e Paolo Guerrero falam por si só. Desse modo, mesmo com idades mais avançadas, suas ausências são ponto relevante na abertura da disputa pela Libertadores entre Alianza Lima e Boca Juniors. A saber, o primeiro jogo entre as equipes ocorre nesta terça-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva.

No caso de Cavani, o uruguaio se ressente de dores na região lombar desde a última segunda-feira (17). Ele teve um choque durante treino no CT do Boca que não aparentava ter consequências mais graves.

Entretanto, sem apresentar melhora, não enfrentou Independiente Rivadavia e Banfield (pelo Campeonato Argentino) e segue sem condições de reforçar a equipe para o embate continental. No momento, a expectativa é de que ele tenha condições de estar à disposição de Fernando Gago para o jogo da volta, daqui a uma semana, em La Bombonera.

Do lado do Alianza, Guerrero está fora do jogo devido a uma entorse de grau dois no tornozelo direito. A lesão aconteceu ainda no confronto de ida contra o Nacional (Paraguai), na fase eliminatória anterior da Libertadores, em 5 de fevereiro.

Na base do “sacrifício”, ele jogou por alguns minutos no duelo de volta que classificou o Alianza Lima, em solo paraguaio, mas ainda se ressente de dores e do inchaço na região da entorse. Assim, é pouco provável que ele seja opção, inclusive, para o segundo encontro entre peruanos e argentinos.

Prováveis escalações de Alianza Lima e Boca Juniors

Alianza Lima

Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Renzo Garcés, Carlos Zambrano e Miguel Trauco; Pablo Ceppelini, Erick Noriega e Pablo Lavandeira; Eryc Castillo, Hernán Barcos e Kevin Quevedo. Técnico: Néstor Gorosito.

Boca Juniors

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa e Marcelo Saracchi; Camilo Rey Domenech, Rodrigo Battaglia e Williams Alarcón; Carlos Palacios, Miguel Merentiel e Alan Velasco. Técnico: Fernando Gago.