Bruno Tabata pode ser solução para desfalques no Internacional

O técnico do Internacional, Roger Machado, pode já ter a solução para a ausência de Alan Patrick por lesão. Isso porque há chances do meio-campista Bruno Tabata retornar aos gramados já na partida de ida das semifinais quando vai enfrentar o Juventude, no próximo sábado (22). O camisa 17 já está em reta final de recuperação e deu início ao processo de transição para o campo.

Antes do último embate, a vitória sobre o Monsoon, o Inter anunciou que Tabata já havia retornado aos treinos com os demais companheiros. O elenco do Colorado inicia a preparação para a primeira etapa decisiva do mata-mata do Estadual, nesta terça-feira (18).

Caso a avaliação indique que o jogador tenha condições, ele pelo menos deve ficar como uma opção no banco de reservas. Portanto, Bruno teria a possibilidade de estrear na temporada. Afinal, quando o elenco ainda dava início a preparação para os compromissos em 2025, o jogador apresentou um desconforto muscular na coxa esquerda.

Tabata pode ser alento para o Internacional

Como ele ainda não atuou na temporada pela questão física, a princípio, Tabata dificilmente seria titular pelo condicionamento e falta de ritmo de jogo. Porém, o atleta se tornou peça importante desde a segunda metade da última temporada, quando chegou ao Colorado. Em um primeiro momento, Tabata foi reserva e depois se tornou titular pelas consecutivas boas apresentações.

Por este motivo, Roger deve analisar minuciosamente se vai utilizar ou não o camisa 17, ainda mais com os desfalques de dois titulares absolutos, Alan Patrick e Wesley. Machucados, a dupla não vai conseguir se recuperar a tempo para o confronto com o Caxias.

Neste cenário, o treinador escalou uma dupla de ataque com Borré e Valencia, além de Carbonero na vaga de Wesley no último jogo da equipe. Ou seja, Tabata pode se tornar mais uma possibilidade para contornar essas baixas. Pelo incômodo muscular, o camisa 17 também passou por um maior período de preparação. Isso porque, a comissão técnica traçou um planejamento específico para Bruno conseguir suportar a maratona desgastante de jogos no ano.

Como Tabata chegou ao Internacional em agosto de 2024, é a primeira temporada completa pelo time que disputará. O Colorado enfrenta o Caxias, no próximo sábado (22), às 16h30, no Centenário, em Caxias do Sul. Como teve a melhor campanha da fase de grupos do Estadual, a equipe da capital gaúcha terá a vantagem de decidir a vaga na final do torneio em casa. A partida de volta vai ocorrer no dia primeiro de maio, às 21h30, no Beira-Rio.

