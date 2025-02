Rossi atinge feito impressionante no Flamengo pelo Carioca

Junto ao bom momento da defesa no Campeonato Carioca, o goleiro Rossi também atingiu uma marca importante pelo Flamengo. O argentino completou 15 jogos na competição estadual com a camisa rubro-negra. No entanto, o mais impressionante é que ele não sofreu gols até o momento em duas temporadas pelo clube.

No Flamengo desde julho de 2023, Rossi disputou dois Campeonato Cariocas com a camisa do Flamengo. Em 15 partidas (sete clássicos), o goleiro não sofreu sequer um gol. Uma marca imponente para o argentino.

Em 2024, o Flamengo foi campeão sofrendo apenas um gol. Na ocasião, Matheus Cunha estava em campo no empate por 1 a 1 com o Nova Iguaçu. Os cinco gols na atual edição aconteceram em um momento que o elenco principal estava em pré-temporada na Flórida. Logo, Dyogo Alves era o responsável por defender o rubro-negro.

Somando as edições de 2024 e 2025, o arqueiro argentino totaliza 1.350 minutos em campo sem ser vazado, um dado que reforça sua solidez sob as traves rubro-negras. Até o momento, Rossi tem conseguido manter sua meta intacta no campeonato estadual, algo notável para um goleiro de apenas uma temporada e meia no clube.

Com sua defesa sólida e sua meta intacta, o Flamengo, afinal, se prepara para a última rodada da Taça Guanabara. O próximo adversário será o Maricá, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O horário não está definido, mas será a partir das 18h (de Brasília).

