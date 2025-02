Lavega chega ao Rio na quarta-feira para se apresentar ao Fluminense

Contratado em janeiro, Joaquín Lavega ainda não se apresentou ao Fluminense, visto que estava com a seleção sub-20 do Uruguai na disputa do Sul-Americano da categoria. Nesse sentido, com o fim da competição, o jogador irá desembarcar no Rio de Janeiro na quarta-feira (19) para, enfim, se juntar ao elenco tricolor. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o atleta já deixou a Venezuela, país-sede da competição, em direção ao Uruguai antes de vir em definitivo para o Brasil. O intuito da comissão técnica é que ele treine com o grupo já no final de semana.

No entanto, a presença do atleta entre os relacionados para a partida decisiva contra o Bangu ainda não é garantida. Por outro lado, o uruguaio tem chance de reforçar a equipe contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, e em uma eventual semifinal do Campeonato Carioca. Lavega já está regularizado no BID da CBF desde janeiro e já antecipou a documentação trabalhista para estrangeiros.

