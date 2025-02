PSG x Brest: onde assistir, escalações e arbitragem

PSG e Brest fazem um duelo francês pela Champions nesta quarta-feira, às 14h45 (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris. Trata-se do jogo de volta da repescagem. Como venceu fora de casa por 3 a 0 na ida, o Paris, tudo indica, deve confirmar sua presença na próxima fase. Afinal, perdendo por até dois gols, se garante. Caso o Brest vença por três gols de diferença, a decisão vai para pênaltis. O time do interior francês só passa diretamente se conseguir uma improvável goleada por 4 ou mais gols de diferença.

Onde assistir

Os canais TNT e Max transmitem a partir das 14h45 (de Brasília).

Como chega o PSG

O atacante Zaire-Eméry não se recuperou de lesão e segue fora. Contudo, Doué, que vem substituindo o titular, está em ótima fase e é um dos principais municiadores de Dembélé. Este último faz uma temporada fantástica e vem sendo decisivo para o PSG nas últimas partidas. Foi responsável direto pela reação do time na Champions, que correu o risco de não se classificar nem mesmo para a repescagem. Dos brasileiros Marquinhos segue como titular. O jogador da Seleção, na rodada pasada, alcançou 100 jogos de Champions. Já o zagueiro Beraldo é banco.

Um dos alicerces do setor de criação do PSG, Fabían Ruiz, doisse, em coletiva nesta taerçafeira, que o PSG começou mal, mas encontrou seu rumo:

“Passamos por um período mais difícil na Liga dos Campeões. Em vários jogos, tivemos muitas oportunidades, mas faltou eficiência. Contudo, agora conseguimos corrigir isso e fortalecemos esse aspecto da nossa equipe através do trabalho”, disse o apoiador, confiante em mais uma vitória.

Como chega o Brest

Não bastasse o fato de ter de vencer por três gols para levar o jogo aos pênaltis, o Brest tem vários desfalques para esta partida, todos machucados. Os zagueiros Jordan Amavi e Bradley Locko, além do apoiador Martin (músculo), e o grande destaque Del Castillo. Ibrahim Salah ainda é dúvida, mas deve ser liberado e ficar no banco. Assim, a principal aposta de sucesso do treinador Eric Roy é ousada: um trio ofensivo formado por Faivre, Ajorque e Mama Baldé. Enfim, acreditar é preciso.

PARIS SAINT-GERMAIN x BREST

Repescagem da Champions – Jogo de volta

Data e horário: 19/2/2025, 14h45 (de Brasília)

Local: Parc des Princes, Paris (FRA)

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Doue, Dembélé, Barcola. Técnico: Luis Enrique

BREST: Bizot; Zogbe, Chardonnet, Coulibaly e Pereira Lage; Lees-Melou, Magnetti e Doumbia; Faivre, Ajorque e Mama Balde. Técnico:

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Auxiliares: James Mainwaring e Andrew Madley (ING)

VAR: Michael Salisbury (ING)