Endrick quer deixar o Real Madrid para jogar Copa, diz jornal

Pouco aproveitado no Real Madrid, Endrick pensa em buscar um novo rumo. De acordo com o jornal espanhol “As”, o atacante não descarta se transferir para ganhar mais minutos e buscar uma vaga na Copa do Mundo de 2026 com a Seleção Brasileira.

Segundo o veículo, Endrick se tornou “invisível” para o técnico Carlo Ancelotti nos últimos meses. No time espanhol, ele enfrenta dura concorrência com Kylian Mbappé, Vini Jr e Rodrygo por uma vaga no time titular.

No último mês, Endrick recebeu uma sondagem do West Ham, da Inglaterra, mas as conversaram não avançaram. Desde então, o atacante entrou em campo apenas na partida contra Leganés, pela Copa do Rei. Além disso, ficou fora de compromissos pelo Campeonato Espanhol e pela Liga dos Campeões.

Aliás, na última convocação da Seleção Brasileira, o técnico Dorival Júnior optou por não levar o atleta do Real Madrid e fez uma justificativa.

“Temos várias decisões que, às vezes, são feitas momentos antes da lista final. Alguns nomes importantes ficaram fora, como do Endrick, mas temos uma situação que tem de ser bem definida. Tem um peso maior para os que estão atuando, porque você não tem tempo para treinamentos, reposição de tempo perdido”, afirmou o treinador, à época

Agora, em 2025, Endrick disputou apenas sete jogos, ficando mais de 45 minutos em campo em apenas dois deles. Neste período, marcou três gols.

