Borussia Dortmund x Sporting: onde assistir, escalações e arbitragem

Borussia Dortmund e Sporting se enfrentam, nesta quarta-feira (19), às 14h45 (de Brasília), no jogo de volta dos playoffs da principal competição de clubes do planeta. A bola rola no Signal Iduna Park, na Alemanha, e os donos da casa contam com excelente vantagem após a vitória por 3 a 0 no primeiro duelo. Quem avançar encara Aston Villa ou Lille. O adversário será definido por sorteio na Uefa.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na TNT (TV fechada) e Max (streaming).

LEIA MAIS: Endrick quer deixar o Real Madrid para jogar a Copa do Mundo, diz jornal

Como chega o Borussia Dortmund

Apesar da temporada decepcionante no Campeonato Alemão, o Dortmund está com a classificação para as oitavas de final encaminhada após o grande resultado construído no jogo de ida.

A boa notícia para o torcedor do Dortmund fica por conta dos retornos de Ramy Bensebaini e Carney Chukwuemeka, recuperados de lesão. A dupla participou do último treino de preparação para enfrentar o Sporting e está à disposição para o jogo desta quarta-feira.

O único desfalque confirmado do Borussia Dortmund é Nmecha, mas Mane, com problema muscular, aparece como dúvida.

Como chega o Sporting

Por outro lado, o Sporting decepcionou seus torcedores em Lisboa no jogo de ida e agora vai em busca de uma virada histórica. Contudo, o Leão atravessa um momento ruim e não vence há três partidas somando todas as competições.

Além disso, o técnico Rui Costa enfrenta alguns problemas no elenco. Isto porque Catamo, Daniel Bragança, Morita, Nuno Santos e St. Juste, lesionados, estão fora. Por fim, Pedro Gonçalves, que se recupera de um desconforto muscular, é tratado como dúvida.

Borussia Dortmund x Sporting

Playoffs da Champions – (jogo da volta)

Data e horário: quarta-feira, 19/02/2025, às 14h45 (de Brasília).

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE).

Borussia Dortmund: Köbel; Ryerson, Emre Can, Schlotterbeck e Svensson; Ozcan e Gross; Adeyemi, Brandt e Bynoe-Gittens; Guirassy. Técnico: Niko Kovac.

Sporting: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Eduardo Quaresma e Matheus Reis; Debast e Hjulmand; Francisco Trincão, João Simões, Biel; Gyökeres. Técnico: Rui Borges.

Árbitro: Davide Massa (ITA).

VAR: Aleandro Di Paolo (ITA).

Onde assistir: TNT (TV fechada) e Max (streaming).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.