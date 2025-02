Globo atrapalha presença de fiel escudeiro em estreia de Galvão na Band

O narrador Galvão Bueno não vai poder contar com a presença do ex-árbitro Arnaldo Cezar Coelho em sua estreia na Band, no dia 31 de março. O locutor vai comandar o programa “Galvão e Amigos”, que será exibido nas noites de toda segunda-feira. A intenção é que o antigo juiz integrasse a bancada da atração de maneira fixa, mas a sua ligação com a Globo impediu um desfecho positivo nas tratativas.

Isso porque Arnaldo é proprietário da TV Rio Sul, que é afiliada da Rede Globo no interior do Rio de Janeiro. Deste modo, o contrato que possui com a emissora o impossibilita de criar conexões com outras empresas, mesmo que seja na internet. A única permissão é para realizar ações publicitárias. Tal cenário também impediu que ele participasse da transmissão de uma partida da Seleção Brasileira em 2023, que Galvão fez em seu canal no YouTube.

A parceria entre o narrador e o ex-árbitro em transmissões esportivas na Globo foi de quase 24 anos. Os dois, aliás, admitem serem amigos pelo período em que foram companheiros de trabalho, principalmente durante as coberturas de Copa do Mundo.

Detalhes do novo programa de Galvão e outras participações na Band

Em seu programa na Band, Galvão vai receber alguns amigos que fez no período em que trabalhou na empresa da família Marinho. Um exemplo é o ex-repórter e comentarista Mauro Naves, que deixou a ESPN e fechou com a Amazon Prime Video, serviço de streaming que o locutor também firmou vínculo. Outros antigos companheiros que vão participar são o ex-jogador e comentarista Casagrande, além de Paulo Roberto Falcão.

A grande surpresa fica para a presença do ex-treinador Vanderlei Luxemburgo. Ele será um integrante fixo da bancada da atração ao lado de Galvão e outros dois ex-jogadores. Funcionários notáveis da Band também vão ter participações pontuais no programa. O departamento de marketing da emissora já iniciou a comercialização do pacote comercial no mercado publicitário.

Galvão Bueno ainda estará presente em algumas transmissões da Fórmula 1, mas não será como narrador. O profissional será um tipo de mestre de cerimônia nas provas mais importantes como em Mônaco e no Brasil. Assim, a sua tarefa será opinar e atrair a atenção do público. A decisão da Band será por manter Sergio Maurício como o principal narrador da casa.

Até porque Galvão firmou vínculo com a Amazon Prime Video como o locutor titular do serviço de streaming que vai exibir jogos do Campeonato Brasileiro, a partir deste ano. A situação será a mesma para partidas da Copa do Brasil, torneio que a empresa tem os direitos de transmissão desde 2022.

