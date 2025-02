Emprestado pelo Flamengo, Alcaraz ganha elogios em início pelo Everton

Emprestado pelo Flamengo, Alcaraz ganhou elogios no começo de sua trajetória pelo Everton, da Inglaterra. No último fim de semana, o meio-campista foi titular pela primeira vez, fez um gol e deu uma assistência na vitória sobre o rival Crystal Palace.

“Moyes (técnico do Everton) tem um diamante bruto para polir, como já fez com Lukaku e Fellani. Alcaraz está a caminho de se tornar uma das figuras indiscutíveis deste Everton. O jogador conquistou o Selhurst Park com um gol, uma assistência e o prêmio de melhor jogador da partida”, escreveu o jornal espanhol ‘As’.

“Alcaraz já é um ídolo no time da cidade de Liverpool. Sua adaptação foi quase imediata, todos no vestiário o acolheram bem”, acrescentou.

Alcaraz, aliás, chegou ao Flamengo em agosto de 2024 por 20 milhões de dólares (R$ 110,6 milhões) do Southampton, da Inglaterra. O argentino, entretanto, não conseguiu boa sequência no clube rubro-negro. Com muitas opções no setor, ele, afinal, não entrou em campo com decorrência. Por isso, a decisão do Flamengo de emprestá-lo.

O empréstimo vai até meados deste ano e, se somar seis jogos como titular, o argentino será obrigatoriamente comprado pelo Everton. Caso feche em definitivo com os ingleses, o Rubro-Negro receberá cerca de R$ 120 milhões.

