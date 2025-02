Vasco sonda Pedrinho, ex-Corinthians e Atlético-MG, na reta final da janela

Na reta final da janela de transferências, o Vasco segue em busca de reforços para o sistema ofensivo. Com isso, o clube carioca fez contato com o atacante Pedrinho, ex-Corinthians e Atlético-MG, que atualmente defende as cores do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. A informação é do canal “Atenção, Vascaínos”.

O nome do jogador surgiu por meio de um pedido do técnico Fábio Carille. Afinal, os dois trabalharam juntos no Timão, e o treinador também tentou levá-lo para o Santos no ano passado.

No momento, o Cruz-Maltino vê como prioridade a chegada de pontas para fortalecer o sistema ofensivo. Diante disso, o clube está próximo de anunciar Benjamín Garré, do Krylya Sovetov, da Rússia, e Loide Augusto, atacante angolano que defende o Alanyaspor. Além disso, existe uma negociação com Nuno Moreira, do Casa Pia, porém existem outros clubes interessados no português.

Por fim, apesar do contato, o Vasco sabe que o negócio é difícil. Isso porque, recentemente, Pedrinho renovou seu contrato com o Shakhtar até o fim de 2029.

Os comandados do técnico Fábio Carille voltam a campo, nesta terça-feira (18), para medir forças com o União Rondonópolis, pela 1ª fase da Copa do Brasil. O confronto acontece no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, às 21h30 (de Brasília), e em caso de empate será definido nos pênaltis.

