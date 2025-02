PSV x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo decisivo nos playoffs da Champions. PSV e Juventus se enfrentam às 17h (de Brasília), no Philips Stadion, em Eindhoven, na Holanda, pelo segundo jogo desta fase eliminatória. No primeiro duelo, em Turim, os italianos aproveitaram a vantagem de jogar em casa e venceram por 2 a 1.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na TNT (TV fechada) e Max (streaming).

Como chega o PSV

O PSV precisa de uma vitória simples para forçar a prorrogação, ou vencer a Juve por dois gols de diferença para confirmar a classificação para as oitavas de final.

Contudo, o técnico Peter Bosz terá que lidar com a ausência de alguns jogadores para o jogo diante dos italianos.

O desfalque mais recente do PSV fica por conta de Ricardo Pepi, que ficará fora até o final da temporada. Assim, ele se junta aos norte-americanos Sergino Dest e Malik Tillman no departamento médico do clube como baixas confirmadas. Além disso, Rick Karsdorp e Olivier Boscagli enfrentam problemas musculares e também devem ficar de fora do jogo desta quarta-feira.

Como chega a Juventus

Por outro lado, a Juve chega embalada para este duelo decisivo após vencer a Inter de Milão no clássico realizado no último final de semana pelo Campeonato Italiano. Ao mesmo tempo, um empate fora de casa confirma a classificação da Velha Senhora para as oitavas de final da Champions.

Contudo, o técnico Thiago Motta enfrentam uma série de problemas no elenco. Isto porque Vlahovic, Bremer, Juan Cabal, Arkadiusz Milik, Pierre Kalulu e Douglas Luiz, lesionados, são baixas para este duelo decisivo.

A boa notícia, no entanto, é que o atacante Kolo Muani, que chegou por empréstimo junto ao PSG, está confirmado entre os titulares. O francês vive um grande momento e é um dos principais jogadores da Velha Senhora atualmente.

PSV x Juventus

Playoffs da Champions – (jogo da volta)

Data e horário: quarta-feira, 19/02/2025, às 17h (de Brasília).

Local: Philips Stadion, em Eindhoven (HOL)

PSV: Walter Benitez; Richard Ledezma, Ryan Flamingo, Armando Obispo e Mauro Júnior; Jerdy Schouten e Joey Veerman; Johan Bakayoko, Ismael Saibari e Ivan Perisic; Luuk De Jong. Técnico: Peter Bosz.

Juventus: Di Gregorio; Timothy Weah, Federico Gatti, Renato Veiga e Andrea Cambiaso; Képhren Thuram e Manuel Locatelli; Nico González, Weston McKennie e Kenan Yildiz; Kolo Muani. Técnico: Thiago Motta.

Árbitro: Slavko Vinčić (ESL).

VAR: Alen Borošak (ESL).

