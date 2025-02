Dunga tem frase polêmica sobre gramado sintético: ‘Se fosse bom, a vaca comia’

A oposição aos gramados sintéticos ganhou força no futebol brasileiro nesta terça-feira (18), com o apoio de grandes nomes da modalidade. Neymar, Gabigol, Lucas Moura e Thiago Silva foram alguns dos atletas que se manifestaram sobre o tema.

No entanto, esse não é um assunto novo. Em 2013, ainda como técnico do Internacional, Dunga fez uma declaração polêmica sobre os gramados sintéticos.

“Se o gramado sintético fosse bom, a vaca comia. Eu acho que o melhor é a grama natural”, afirmou na ocasião.

Naquela época, Dunga chegou a impedir que sua equipe treinasse no Estádio Passo D’Areia, em Porto Alegre, antes de um jogo contra o São José, pelo Campeonato Gaúcho.

“Este piso é diferente. Se você analisar os campos onde isso é muito utilizado, verá a reincidência de lesões. Aí é que você nota a diferença”, completou.

Atualmente, vários estádios importantes adotam gramados sintéticos. Exemplos disso são o Allianz Parque, do Palmeiras, a Ligga Arena, do Athletico-PR, o Nilton Santos, do Botafogo, a Arena MRV, do Atlético-MG, e o Pacaembu, o estádio municipal de São Paulo.

