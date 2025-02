Zenit aumenta proposta para contratar Gerson, do Flamengo

Gerson, do Flamengo, segue sendo alvo do Zenit (RUS) no mercado de transferências. Na última sgunda-feira, o clube russou apresentou nova proposta pelo volante rubro-negro. O diretor de futebol rubro-negro, José Boto, e o pai e empresário do meio-campista, Marcão, estiveram presencialmente no Ninho do Urubu, enquanto o CEO do clube russo, Alexander Medvedev, participou por videoconferência. A informação é do “ge”.

O Zenit ofereceu, afinal, 20 milhões de euros fixos mais 9 milhões de euros em metas (R$ 173 milhões no total). A oferta inicial foi de 18 milhões de euros (R$ 107 milhões na cotação atual), mas o Flamengo recusou.

Ainda de acordo com o “ge”, a diretoria rubro-negra, por sua vez, não deu uma resposta imediata à segunda proposta. No entanto, os dirigentes do Flamengo internamente tratam como certo que recusarão a nova investida russa.

Aliás, a reunião no Ninho do Urubu teve um desfecho positivo para ambas as partes. Marcão entendeu que o melhor nesse momento é focar no Flamengo e na disputa do Super Mundial no meio do ano. O assunto renovação será discutido futuramente, pois o atual vínculo vai até dezembro de 2027.

