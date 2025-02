Sport anuncia contratação do meia Sérgio Oliveira

O Sport anunciou a contratação do meia Sérgio Oliveira, de 32 anos, que estava no Olympiacos, da Grécia. O potuguês desembarcou no Recife na noite do último domingo (16) e assinou com o Leão até dezembro de 2026.

Com o anúncio, o clube chegou à 11ª contratação na temporada, que marca o retorno do time à Séria A do Brasileirão após três anos. Anteriormente, também chegaram os zagueiros Antônio Carlos e João Silva, os laterais Hereda e Matheus Alexandre, os meias Hyoran e Rodrigo Atencio, além dos atacantes Gonçalo Paciência, Gustavo Maia, Carlos Alberto e Pablo.

Sérgio Oliveira, novo jogador do Sport

Revelado nas divisões de base do FC Porto, um dos clubes mais tradicionais de Portugal, o atleta construiu uma carreira no futebol europeu, atuando por equipes como Roma (Itália), Mechelen (Bélgica), Nantes (França), Galatasaray (Turquia), PAOK e Olympiacos (Grécia).

Uma publicação compartilhada por Sport Club do Recife (@sportrecife)

Durante sua carreira, conquistou importantes troféus, como a Conference League, o Campeonato Português, a Taça de Portugal, o Campeonato Turco e a Copa da Grécia. Além disso, se destacou em diversas atuações na UEFA Champions League.

Seleção de Portugal

As boas apresentações de Sérgio Oliveira entre 2019 e 2021, renderam ao meia convocações para a seleção portuguesa. Sérgio, aliás, atuou 13 vezes pela seleção e fez parte do grupo que disputou a Eurocopa de 2020.

