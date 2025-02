Club Brugge surpreende a Atalanta e avança às oitavas da Champions League

Com uma atuação consistente e equilibrada, o Club Brugge bateu a Atalanta por 3 a 1, no Gewiss Stadium, em Bérgamo (ITA), e garantiu uma vaga nas oitavas da Champions League. Talbi (2) e Jutgla, ainda no primeiro tempo, foram eficientes e colocaram a equipe belga na próxima fase da competição continental. Na etapa final, os donos da casa descontaram com Lookman, mas não foi suficiente.

No jogo de ida, o time belga venceu por 2 a 1 e já contava com uma boa vantagem. Agora, a equipe enfrenta Lille ou Aston Villa, sendo que o adversário será definido por sorteio.

Visitante indigesto

No primeiro minuto, a Atalanta foi com tudo para o ataque. Assim, Kolasinac se movimentou bem na área, mas mandou por cima ao errar a cabeçada. Em seguida, em rápido contra-ataque, Talbi dominou na direita e bateu com força para abrir o placar para o Club Brugge e dificultar ainda mais a vida dos donos da casa.

Não valeu

A Atalanta até balançou a rede, mas o árbitro Felix Zwayer apontou impedimento de Mateo Retegui no lance, depois do jogador ter chegado à frente e colocado a bola para dentro da meta adversária.

Dificultou o caminho

De forma organizado, os visitantes não deram espaço para a equipe italiana e apostaram nos contra-ataques. dessa forma, Talbi voltou a se destacar e mostrou oportunismo ao estar no local certo para aproveitar o rebote. O jogador finalizou e estufou a rede pela segunda vez em Bérgamo.

Ela não quer entrar

Na reta final do primeiro tempo, os donos da casa enfileiraram chances claras de gol, mas não conseguiram descontar. A primeira delas saiu dos pés de Zappacosta, que acertou o pé da trave. Em seguida, Pasalic parou em Mingnole à queima roupa, enquanto Cuadrado finalizou em direção ao gol, mas a defesa afastou em cima da linha.

Golpe de misericórdia

Em mais um contra-ataque de almanaque, Jutgla recebeu a bola de Tzolis e acertou um belo chute de longa distância, sem qualquer chance para o arqueiro da Atalanta.

Estrela brilha

Na volta do intervalo, Lookman foi a campo e em poucos segundos estufou a rede para os donos da casa. Afinal, Zappacosta apareceu bem no lado esquerdo e rolou a bola para o companheiro descontar.

Paredão salva

Depois que Cuadrado caiu na área, o árbitro assinalou um pênalti. Lookman foi para a cobrança, entretanto parou no goleiro Simon Mignole, que fez uma bela defesa.

O arqueiro, aliás, fez outra grande defesa no tempo normal para assegurar o resultado e classificação da equipe belga. No fim, o brasileiro Rafael Tolói recebeu o cartão vermelho e foi para o vestiário mais cedo, enquanto a Atalanta deu adeus ao torneio de forma precoce.

