Em grande jogo, Benfica empata com o Monaco e avança às oitavas da Champions

Em um grande jogo no Estádio da Luz, o Benfica conquistou sua suada classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira (18), os Encarnados empataram em 3 a 3 com o Monaco e, diante da vitória no Principado por 1 a 0, garantiu a vaga na próxima fase da competição continental. Agora, os portugueses aguardam o sorteio na próxima sexta-feira (21) para saber quem enfrentarão entre Barcelona e Liverpool.

O primeiro tempo foi muito movimentado, com boas chances criadas por ambos os lados e grandes defesas dos goleiros. A equipe visitante começou melhor, indo para cima e obrigando Trubin a duas boas intervenções logo no início. Em seguida, o Benfica foi melhorando e abriu o placar após uma roubada de bola de Barreiro na intermediária de ataque. A bola sobrou para o artilheiro Pavlidis, que atacou de garçom e cruzou na medida para Aktürkogli marcar.

O Monaco acordou no jogo após levar o gol. Minamino acertou chute na trave. Menos de um minuto depois, o japonês chegou apareceu bem na área e bateu no canto. Dessa vez, Trubin não foi tão bem e a bola morreu no fundo da rede. Embolo ainda teve a chance de virar o prélio na etapa inicial e desperdiçou.

Benfica vira sobre o Monaco nos acréscimos

Os Monegascos continuaram melhor na volta do intervalo e Ben Seghir passou a se destacar. Com dois minutos, ele finalizou bem, para grande defesa de Trubin. Em seguida, aos seis, ele fez o segundo e colocou os franceses na frente. A partir daí, o jogo ficou ainda mais aberto, com o Monaco saindo com perigo para o ataque e os portugueses tentando evitar a prorrogação após vencer no Principado.

Assim, o Benfica foi para cima e, após um lance na área, Kehrer acertou Aursnes na área. O VAR chamou o árbitro, que marcou o pênalti. O artilheiro Pavlidis foi para a cobrança e chegou ao sétimo gol na Liga dos Campeões.

Com o novo empate, o técnico monegasco Adi Hutter fez duas alterações para colocar o time mais para o ataque. Em seu primeiro toque na bola, Illenikhena ganhou pelo alto, avançou sozinho e bateu na saída de Trubin, que deixou passar uma bola aparentemente defensável. No entanto, o Benfica não estava morto. Dois minutos depois, Kokcu aproveitou cruzamento de Carreras e deixou tudo igual novamente: 3 a 3. Os lisboetas tiveram outro pênalti anotado. Dessa vez, o árbitro foi ao VAR e anulou a marcação de campo. Após o lance, a equipe da casa segurou a bola no ataque, cozinhou a partida nos acréscimos e garantiu a classificação para festa de sua torcida.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.