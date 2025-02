Bayern sofre em casa, mas Davies brilha e garante time nas oitavas da Champions

Nesta terça-feira (18), o Bayern enfrentou o Celtic, da Escócia, no jogo de volta dos playoffs da Champions League. Após vencer a ida por 2 a 1 fora de casa, o time alemão sofreu, mas garantiu a classificação para as oitavas de final nos acréscimos ao empatar com um gol de Alphonso Davies: 1 a 1. Agora aguarda o vencedor de Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen.

Aliás, o primeiro tempo foi morno. Apesar da intensidade, o Bayern não conseguiu marcar e viu o time escocês se defender bem. No segundo tempo, aos 17 minutos, o Celtic abriu o placar. Tudo começou quando Stanisic vacilou, permitindo que Maeda roubasse a bola. Kühn ganhou a dividida de Kim Min-jae e chutou colocado, no cantinho de Neuer: 1 a 0

Bayern sofre para empatar o jogo