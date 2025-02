Universidad Central x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians encara a Universidad Central, da Venezuela, nesta quarta-feira (19/02), às 21h30, no Estádio Olímpico, pela segunda rodada da fase pré-eliminatória da Libertadores. O Timão chega empolgado com a melhor campanha do Estadual até aqui e apenas uma derrota na temporada. Assim, a expectativa é que o time de Ramón Díaz consiga uma boa vantagem para o duelo de volta, na Neo Química Arena.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Globo SP (TV aberta), ESPN (TV fechada), Globoplay e Disney+ (streaming).

Como chega a Universidad Central

A Universidad Central da Venezuela entrará em campo na noite desta quarta-feira com força máxima para enfrentar o Corinthians. Aliás, a equipe, comandada por Daniel Sasso, não tem desfalques, mas vai precisar de um verdadeiro milagre para segurar o time brasileiro. Este será o jogo de estreia da equipe na Copa Libertadores da América. Além disso, vale destacar que a partida acontecerá em Caracas, sem influência da altitude. Por fim, a equipe venezuelana aposta nos seus destaques, o ponta-esquerda Samuel Sosa (25 anos) e no centroavante Juan Camilo Zapata (30 anos) para conseguir a vantagem no jogo de ida.

Como chega o Corinthians

Já pelo lado do Timão, Ramón Díaz terá força máxima, após colocar reservas para jogar contra a Portuguesa e empatar em 2 a 2. Assim, nomes como Yuri Alberto, Memphi Depay, Rodrigo Garro e Hugo Souza serão titulares na Venezuela. Além disso, o Corinthians contará com os retornos de Breno Bidon e Felipe Longo, dupla que conquistou o Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira. Em contrapartida, o treinador argentino não contará com Gustavo Henrique que segue no departamento médico. Por fim, existe uma grande expectativa que o Alvinegro repita as boas atuações e consiga trazer uma boa vantagem para decidir na Neo Química Arena.

UNIVERSIDAD CENTRAL (VEN) X CORINTHIANS

Taça Libertadores da América – segunda rodada da fase preliminar

Data e horário: 19/2/2025, às 21h30

Local: Estádio Olimpico, Caracas (VEN)

UNIVERSIDAD CENTRAL: Miguel Silva; Melendez, Maicol Ruiz, Carrillo, Simarra; Cuesta, Gonzalez, Granko, Zapata; Solé, Charles Ortiz. Treinador: Daniel Sasso.

CORINTHIANS:Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá, Matheus Bidu; Raniele, Alex Santana, Carrillo, Rodrigo Garro; Memphis Depay, Yuri Alberto. Treinador: Ramón Diaz.

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Andres Nievas (URU)

VAR: Antonio Garcia (URU)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.