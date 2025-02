Sport x Moto Club: onde assistir, escalações e arbitragem

O Sport vai em busca da primeira vitória dentro de casa na Copa do Nordeste. Nesta quarta-feira (19), o Leão encara o Moto Club, na Ilha do Retiro, às 19h, em duelo válido pela quarta rodada do torneio.

O clube pernambucano é o terceiro colocado do Grupo A, com seis pontos, e tenta a primeira sequência de vitórias consecutivas no torneio. Já o Papão é o penúltimo colocado, com dois pontos, e ainda não venceu na competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão para todo o Brasil no canal Premiere, em sistema Pay-per-view.

Como chega o Sport

O Sport não vive o melhor momento da temporada. Depois de vencer o Sousa, na última rodada da Copa do Nordeste, o Leão perdeu o clássico, em casa, para o Náutico, no Campeonato Pernambucano. Para encarar o Papão, o treinador Pepa não poderá contar com Lucas Lima, que está uma lesão na coxa, e deve ter Titi Ortíz no lugar. Já na defesa, João Silva pode começar a partida no lugar de Antônio Carlos.

Como chega o Moto Club

Depois de ter dificuldades no começo da temporada, o Moto Club enfim venceu no estadual. No último final de semana, o Papão bateu o Viana por 4 a 1 e conseguiu o seu primeiro triunfo no Campeonato Maranhense. Agora, o Rubro-Negro viaja para o Recife na busca da primeira vitória no torneio regional. Nela, o clube de São Luís vem de dois empates, contra Ferroviário e CRB.

SPORT RECIFE X MOTO CLUB

Copa do Nordeste – segunda rodada

Data e horário: 19/2/2025, às 19h

Local: Estádio Ilha do Retiro, Recife (PE)

SPORT: Thiago Couto, Di Plácido, João Silva, Chico e Igor Cariús; Zé Lucas, Fabricio Domínguez e Titi Ortíz; Carlos Alberto, Lenny Lobato e Paciência. Treinador: Pepa.

MOTO CLUB: Allan Thiago; Wesley, Maurício, Vitor Carvalho e Gustavo Rodrigues; Pedro Dias, Lucas Gomes e Luís Gustavo; Danilinho, Rick Sena e Luis Lipek. Treinador: Zé Augusto.

Árbitro: Marcio dos Santos Oliveira (AL)

Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Fernanda Felix da Silva (AL)

