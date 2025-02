El Nacional x Barcelona: onde assistir, escalações, arbitragem

Noite de clássico equatoriano na Libertadores. Nesta quarta-feira, 19/2, às 21h30 (de Brasília), em Quito, o El Nacional recebe o Barcelona de Guayaquil. O time da casa (quarta maior torcida do país e um dos dois grandes da capital) eliminou o Blooming em mata-mata dramático e decidido nos pênaltis. Mas terá dureza. O Barcelona é o time (disparado) de maior torcida, faz a sua estreia e conta com elenco forte. Buscará a vitória para ir à forra do último encontro das equipes> vitória do Nacional por 3 a 0. Mas o que pode complicar ainda mais para o time visitante é a altitude (2.850 metros). Afinal, Guayaquil fica a nível do mar.

Onde assistir

Os canais ESPN e Disney+ transmitem a partir das 21h30 (de Brasília).

Como chega o El Nacional

Cabezas se recuperou de uma gripe e volta ao gol. Guisamano e Cevallos, que não tinham a titularidade garantida, se destacaram nos treinos e retornam ao time. Assim, uma dúvida permanece na cabeça do treinador Omar Asad sobre qual será sua escolha para a posição. Fidel Martínez e Jhon Jairo Cifuente lutam pela vaga.

Como chega o Barcelona

O treinador Segundo Castillo tem um grande desfalque, o atacante Caicedo, que será poupado para o jogo de volta, em casa. Rivero será, assim, o principal atacante.

“Não será um jogo fácil. O El Nacional é um rival muito forte e conhece bem nosso estilo, mas devemos fazer um jogo inteligente e propor o nosso jogo. Contudo, a ideia é avançar e tentar ter o controle da bola”, disse o técnico Segundo Castillo, para completar:

“Além disso, jogaremos na altitude de Quito, o que sempre é mais complicado para a gente”.

EL NACIONAL X BARCELONA

2ª fase eliminatória da Libertadores – Jogo de ida

Data e horário: 19/2/2025, 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Atahualpa, Quito (EQU)

EL NACIONAL: David Cabezas; Marco Montaño, Anthony Bedoya, Rommel Cabezas e Mejía; Olmedo, Vélez, José Cevallos; Guisamano, Fidel Martínez e JJ Cifuente (Ángel Ledesma). Técnico: Omar Asad

BARCELONA-EQU: Contreras; Carabalí, Alex Rangel, Gastón Campi e Pineida; Dixon Arroyo, Jhonny Quiñónez, Corozo e Oyola; Valiente e Rivero. Técnico: Segundo Castillo

Árbitro:Cristian Garay (Chile)

Auxiliares: Carlos Poblete e Marcia Castillo (Chile)

VAR: Miguel Araos (Chile)