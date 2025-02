Protocolo de concussão da CBF entra em vigor nesta Copa do Brasil de 2025

Entrou em vigor nesta terça-feira (18) o Protocolo de Concussão da CBF para os jogos da Copa do Brasil. No ano passado, a Confederação Brasileira de Futebol adotou a medida nas Séries A e B do Brasileirão. Já em 2025, portanto, valerá para todas as competições sob a chancela da entidade.

O protocolo, aliás, prevê uma substituição extra por cada equipe em campo caso um jogador sofra uma pancada na cabeça. Assim, caso o médico do clube – o único responsável por fazer o diagnóstico da lesão – julgue necessário, deverá comunicar à arbitragem por meio de um cartão vermelho.

Após o encerramento do jogo, haverá a devolução do cartão ao médico do clube para devido preenchimento de questionário com detalhes sobre os sintomas aos quais observou e o respectivo tratamento que aplicou ao atleta.

Por outro lado, a Comissão Médica da CBF, ao receber o relatório, terá a incumbência de verificar a evolução do quadro do jogador. Isso inclui, aliás, o protocolo de retorno e a data prevista para a próxima partida. Assim, o departamento poderá se assegurar do cumprimento à risca dos procedimentos.

“Felizmente temos a experiência de ter sido a primeira confederação a apresentar e aplicar realmente esse protocolo do qual nós, da Comissão Médica da CBF, participamos ativamente”, concluiu.

