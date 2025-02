Santos se alinha com Inter e Flamengo e fica próximo de retorno de Thiago Maia

O Santos está próximo de fechar mais uma contratação para a temporada. O clube se acertou junto com Internacional e Flamengo e está próximo de concluir o negócio com Thiago Maia. O volante de 27 anos é cria da Vila Belmiro e pode retornar para o clube alvinegro após quase oito anos.

Thiago estava no Internacional. Porém, o clube gaúcho não quitou o negócio com o Flamengo. Por isso, o Santos teve que acertar uma garantia com os cariocas. Além disso, o Colorado ainda exigiu uma compensação financeira para liberar o jogador.

Os valores ainda são mantidos em sigilo. Thiago Maia chegou a ganhar uma ação trabalhista contra o clube, no valor de R$ 26 milhões. Entretanto, aceitou parcelar e receber sem correção de juros para retornar ao Santos o quanto antes e atuar com Neymar.

Com a contratação, o Santos basicamente fecha o elenco para Pedro Caixinha, com 12 reforços no total. O clube ainda encaminhou uma proposta por Rodrigo Villagra, do River Plate. Apesar da oferta estar na mesa argentina, o negócio ainda está parado e aguarda os próximos passos.

