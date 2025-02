Bahia joga melhor e busca o empate na estreia da Libertadores

O retorno do Bahia à Libertadores começou com um placar empatado. Na noite desta terça-feira (18), o Tricolor até jogou melhor, mas ficou apenas no empate em 1 a 1 contra o The Strongest. Mesmo com um a menos, os bolivianos abriram o placar com Guerrero, na primeira etapa. No segundo tempo, o clube de Salvador empatou com Willian José.

O jogo da volta acontece na próxima semana, em Salvador. O Tricolor precisa apenas de um triunfo para avançar para a próxima fase. Em caso de derrota, o sonho do Bahia termina. Já um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Bahia cria, mas não aproveita

O jogo começou com o Bahia pressionando em cima e já criando as primeiras oportunidades. Na primeira, Caio Alexandre arriscou de fora da área, Banegas desviou e a bola explodiu no travessão. Na sequência, o camisa 2 aproveitou sobra de rebote, bateu bonito, mas o goleiro fez nova defesa. Ainda nos minutos iniciais, o Tricolor ficou com um jogador a mais. No campo de ataque, Ursino tentou recuperar a bola e acertou o tornozelo de Gilberto. O árbitro deu o amarelo, mas o VAR chamou e confirmou a expulsão.

Os bolivianos até conseguiram crescer, mesmo com um a menos. Entretanto, o Bahia seguia com oportunidades. Lucho Rodríguez teve duas grandes chances. Na primeira, recebeu na área, mas se desajeitou na hora do chute e parou no goleiro. Depois, recebeu de Jean Lucas, tirou a marcação e chutou no pé de Banegas.

O famoso ditado do futebol apareceu e o Tricolor sofreu o gol. Após receber de Supayabe, Guerrero invadiu a área e abriu o placar. O assistente marcou impedimento, mas o VAR confirmou a posição legal. O Bahia ainda teve a chance de empatar, mas Ademir pegou errado na bola, dentro da pequena área, e recuou para a defesa fazer o corte.

Banco ajuda e Tricolor empata

No segundo tempo os bolivianos começaram melhor. Triverio teve a primeira oportunidade, após cruzamento na área, e a finalização sem perigo para Marcos Felipe. Depois, Arrascaita recebeu cruzamento na área e o goleiro tricolor se esticou para salvar. Em novo cruzamento, os bolivianos chegaram a marcar, mas o auxiliar marcou impedimento. Desta vez, corretamente.

A arma para o Bahia voltar para o jogo estava no banco. Rogério Ceni colocou Cauly e, três minutos depois, o meia apareceu na área, fez uma boa jogada, finalizou, a bola desviou na marcação. Banegas ainda conseguiu salvar, mas no rebote Willian José chegou dividindo com a defesa e empatou a partida.

Com o empate no marcador, os donos da casa partiram para cima para tentar voltar a frente do marcador. Entretanto, não conseguiram criar grandes oportunidades. O Tricolor teve a chance para virar. Lucho Rodríguez arrancou pela direita, invadiu a área e chutou para defesa de Banegas, que salvou o The Strongest.

THE STRONGEST 1 x 1 BAHIA

Copa Libertadores – 2ª Rodada – Fase preliminar

Data: 18/02/2025

Local: Estádio Hernando Siles, La Paz (BOL)

Gol: Sebastián Guerrero. 38’/1ºT (1-0); Willian José, 24’/2ºT (1-1)

THE STRONGEST: Rodrigo Banegas,; Castro (Leonel López, 21’/2ºT), Pablo Pedraza, Adrián Jusino e Fran Supayabe (Chiatti, 42’/2ºT; Ursino, Tobías Moriceau, Joel Amoroso e Jaime Arrascaita; Sebastián Guerrero (John García, 33’/2ºT) e Enrique Triverio. Técnico: Antônio Carlos Zago.

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto (Luciano Juba, intervalo), Kanu, Gabriel Xavier e Ramos Mingo; Caio Alexandre, Jean Lucas (Cauly, 21’/2ºT) e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor, 21’/2ºT); Ademir (Willian José, intervalo), Erick Pulga (Michel Araújo, 40’/2ºT) e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Guillermo Guerrero (EQU)

Assistentes: Christian Lescano e Andres Tola (EQU)

VAR: Franklin Congo (EQU)

Cartões Amarelos: Jusino (TST); Ademir e Caio Alexandre (ECB)

Cartão Vermelho: Ursino (TST)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.