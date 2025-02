Alianza vence Boca Juniors no jogo de ida da 2ª fase eliminatória da Libertadores

Deu Alianza nesta terça-feira, 18/2, no duelo com o Boca Juniors pela partida de ida da 2ª fase da Libertadores. Muito superior no primeiro tempo e mantendo o jogo equilibrado na etapa final, o time peruano mereceu o triunfo por 1 a 0, com gol de Ceppelini ainda na etapa inicial. O duelo rolou na casa do Alianza, o Alejandro Villanueva, em Lima, quase lotado (34 mil lugares).

O jogo de volta ocorrerá no dia 25/2, em La Bombonera, na Argentina. O Alianza se classifica com o empate. Caso o Boca vença por um gol, decisão por pênaltis. Se os argentinos vencerem por dois ou mais gols, avançam. Quem passar deste mata-mata enfrentará na terceira fase o vencedor do duelo entre Santa Fe x Iquique (deu Iquique na ida, 2 a 1).

Alianza domina o Boca

No primeiro tempo, o Boca Juniors, com muitos desfalques, só deu um chute perigoso a gol com Alarcón, mas defendido por Viscarra. No entanto, no primeiro tempo, a superioridade foi toda do Alianza Lima, que conseguiu abrir o placar logo aos quatro minutos. Isso aconteceu devido a uma falha coletiva de toda a defesa argentina. Um lateral cobrado na área encontrou Noriega, que chutou de forma fraca. Marchesín, no entanto, deixou a bola passar e parecia estar cometendo um erro, mas conseguiu se recuperar e evitar o gol, espalmando a bola. Contudo, no rebote, Ceppelini aproveitou e mandou para a rede.

Além disso, o Alianza ainda teve três grandes oportunidades, todas em lances de ligações diretas para o ágil atacante Castillo. Na melhor delas, ele invadiu a área e tocou para Barcos. O ex-jogador do Palmeiras chutou em cima de Marchesín, e, na sobra, Battaglia, ex-Atlético, chutou para fora. Não seria exagero afirmar que um placar de 3 a 0 para os peruanos seria justo, dado o desempenho deles.

Muita luta, mas nenhum sucesso

Com mais atacantes, o Boca tentou se impor, mas quase levou um gol aos oito minutos, em um contra-ataque no qual Barcos rolou para Caballero, na área, que chutou, mas Marchesín conseguiu salvar. O jogo ficou mais truncado a partir dos 20 minutos, com as defesas levando a melhor sobre os ataques, e mais nenhum gol foi marcado. Fim de duelo e o Alianza sai com a vantagem, mas a diferença é bem pequena. Assim, o Boca, com o retorno de pelo menos quatro titulares, como Cavani e Advíncula, vai tentar buscar a classificação.

ALIANZA LIMA 1X0 BOCA JUNIORS

2ª fase eliminatória da Libertadores – Jogo de ida

Data: 18/2/2025

Local: Alejando Villanueva, Lima (PER)

ALIANZA LIMA: Viscarra, Enrique, Renzo Garcés, Carlos Zambrano e Trauco; Fernando Gaibor (Archimbaud, 26’/2ºT), Erick Noriega, Pablo Ceppelini e Eryc Castillo; Kevin Quevedo (Cantero, 18’/1ºT) e Hernán Barcos (Succar, 45’/2ºT). Técnico: Nestor Gorosito

BOCA JUNIORS: Marchesín, Barinaga, Di Lollo, Battaglia e Marcelo Saracchi; Domenech (Zeballos, Intervalo), Alarcón (Mendía, 45’/2ºT), Blondel, Carlos Palacios (Zenón, 36’/2ºT) e Velasco (Janson, 28’/2ºT); Merentiel (Giménez, Intervalo). Técnico: Hernán Barcos

Gol: Ceppelini, 3’/1ºT (1-0)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Auxiliares: Nicolás Tarán e Martín Soppi (URU)

VAR: Leodán González (URU)

Cartões amarelos: Noriega, Trauco, Enrique, Barcos, Zambrano (ALZ); Merentiel, Alárcon, Battaglia (BOC)

