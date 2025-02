Ceni avalia empate do Bahia na altitude: ‘Bom resultado’

O Bahia estreou na fase preliminar da Libertadores com um empate em La Paz. Na noite desta terça-feira (18), o Tricolor empatou em 1 a 1 contra o The Strongest e precisa de um triunfo no jogo de volta para seguir na competição continental.

Durante quase todo o jogo, o Tricolor esteve com um a mais dentro do campo. Para o técnico Rogério Ceni, isso é importante na hora de avaliar o resultado. O treinador ressaltou que se você olhar pela expulsão, o triunfo seria o mais desejável. Entretanto, pelo cenário do confronto, o empate saiu de ótimo tamanho.

“Se você analisar pela expulsão, poderíamos ter vencido. Mas se você analisar antes de sairmos de Salvador para vir para cá, diante do que a maioria dos clubes brasileiros apresenta, eu acho que foi um bom resultado. Importante é que o confronto segue vivo e nós temos oportunidade de levar esse jogo para Salvador, diante do nosso torcedor. Nós vamos nos dedicar mais, porque o The Strongest é um bom time e será um jogo dificílimo”, destacou.

Um dos cenários mais desafiadores para o Bahia era a altitude. Ceni revelou que, conforme o esperado, os jogadores chegaram exaustos no vestiário. O treinador vai avaliar como será a recuperação e também já afirmou que poupará a maioria dos atletas na partida do Bahia contra a Juazeirense, pelo Campeonato Baiano.

“Que nós íamos chegar cansados no final do jogo era o mínimo que eu esperava deles, que eles estivessem mortos mesmo. Então está todo mundo cansado. Eu acho que teve essa variável da expulsão no começo, que facilitou um pouco mais o nosso controle do jogo, ter a posse de bola. Mas tem alguns que nunca tinham jogado na altitude ainda. Vamos ver como será a recuperação deles. No final de semana, provavelmente a maioria fica fora. Nós precisamos vencer para terminar com a vantagem de decidir em casa no Campeonato Baiano. E aí vamos aproveitar para preparar um grupo e se preparar para o jogo de terça-feira”

Escolha no gol

Uma das novidades da preparação tricolor para a partida foi a viagem antecipada dos goleiros para a Bolívia. Após cinco dias de treinamentos, Ceni preferiu começar a partida com Marcos Felipe ao invés de Danilo Fernandes, que vinha sendo titular. O treinador que tomou a decisão com base técnica e não descartou utilizar Danilo no jogo em Salvador.

“A decisão se baseia muito pela parte técnica. O relatório que o Duda me passou dos cinco dias de trabalho, de treinamentos. Eu gosto do Danilo, ele é um jogador mais experiente, que tem até um pouco mais de calma para construir o jogo. E o Marcos é um goleiro que tem mais agilidade. Eu vi o The Strongest jogar algumas vezes e eles chutam muito de média e longa distância. Então eu achei melhor optar pelo Marcos, uma responsabilidade com o Duda, que teve peso na opinião com os cinco dias de treinamento. Nada impede que o Danilo possa jogar o outro”, pontuou.

