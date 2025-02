Carille comenta vitória do Vasco sobre o União-MT

O técnico Fábio Carille falou sobre a vitória do Vasco por 3 a 0 sobre o União-MT, revelando ter pedido “calma” aos jogadores após passar o primeiro tempo zerado. Os gols da partida desta terça-feira (19) saíram apenas na etapa final, após o time receber algumas vaias da torcida.

“Um jogo que a gente teve que controlar bastante as ações, o emocional pelos últimos resultados. A gente começou o jogo bem, depois que tomamos um contra-ataque com 25, 30 minutos, a gente perdeu a confiança. É isso que a gente tem trabalhado bastante, você pode fazer o gol da vitória nos primeiros minutos, como também pode fazer nos últimos minutos. A gente sabia da força do contra-ataque do adversário e demos esse mole para que eles chegassem no gol com perigo. No intervalo foi isso que chamei mais atenção, para ter calma, sabedoria, rodar mais a bola com velocidade, infiltrar como a gente estava fazendo no início”, analisou.

Volta de Rayan ao Vasco

Carille também celebrou o retorno de Rayan ao time. Afinal, o treinador sequer treinara com o atacante, que defendia a Seleção Brasileira sub-20 no Sul-Americano da categoria desde sua chegada. O jogador, que sequer treinou sob o comando de Carille para este jogo, fez sua estreia na temporada e marcou um gol apenas 16′ após ter entrado em campo.

“O Rayan não trabalhou comigo ainda. Foi para a Seleção (sub-20), chegou hoje à tarde e se colocou à disposição para vir para esse jogo e veio. Tinha poucos minutos até pelo cansaço, jogou no domingo, entrou muito bem e é um jogador que a gente confia bastante”, disse.

A próxima partida do Vasco é contra o Botafogo, no domingo (23), pela decisiva rodada da Taça Guanabara. O treinador, porém, admite que ainda não sabe o time que vai a campo contra o Glorioso, em jogo que vale vaga para semifinal do Carioca.

“Não comecei a pensar ainda (escalação), a partir de amanhã a gente vai começar a elaborar. Temos que fazer nossa parte, ganhar com confiança, fazer um bom jogo diante da nossa torcida. Sabemos que temos que fazer saldo. Mas o mais importante é fazermos nossa parte”, revelou.

