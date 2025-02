Felipe Anderson retorna aos treinamentos e pode ser novidade no Palmeiras

O Palmeiras segue sua preparação para o confronto decisivo contra o Botafogo-SP, na próxima quinta-feira (20). Em meio a diversas baixas por lesão, o Verdão possui um possível retorno para aliviar a dor de cabeça do técnico Abel Ferreira.

Felipe Anderson, que só entrou em campo no clássico contra o Santos, está recuperado de dores no púbis e treinou com o resto do time nesta terça (18), na Academia de Futebol. Ainda não está confirmado o seu retorno, mas há a esperança de que o jogador possa estar disponível para o duelo decisivo do Palmeiras no Campeonato Paulista.

No momento, Abel Ferreira passa por um momento complicado com relação ao Departamento Médico. Ainda sem Paulinho e Bruno Rodrigues, o português perdeu Maurício, artilheiro do time no Paulista, que terá que passar por cirurgia no ombro. Além disso, o zagueiro Gustavo Gómez teve uma lesão constatada na coxa esquerda.

No momento, o Palmeiras está fora da zona de classificação do Grupo C, com 17 pontos, a dois pontos da Ponte Preta. O Verdão não depende apenas de si para avançar no estadual. Além disso, uma derrota no Allianz Parque para a Pantera, somada a uma vitória da Ponte na rodada, eliminaria o clube alviverde do Campeonato Paulista.

