Com a presença de ‘Bet’, Globo fecha pacotão de patrocinadores para Libertadores 2025

A TV Globo não só manteve seus direitos de transmissão da Conmebol Libertadores como fechou um pacotão de patrocinadores para esta edição. Além das tradicionais que aparecem no intervalo, a exemplo da Amstel, a emissora oficializou outras cinco marcas para promover a exibição do torneio em 2025.

Sportingbet, Claro, Haleon, Hyundai e PagBank chegam à temporada como parceiras do canal para transmissão. As marcas de unem aos patrocínios de Amstel, Betano, Novibet e Ademicon – essas figurarão no intervalo do torneio continental.

A segunda fase preliminar da Libertadores, que conta com participação de brasileiros, teve início na noite da última terça-feira, 18.O Bahia de Rogério Ceni estreou com empate em 1 a 1 com o The Strongest, na altitude de La Paz, na Bolívia. Já o Corinthians vai a campo nesta quarta-feira, 19.

Libertadores na Globo

O primeiro jogo do torneio em TV aberta acontece nesta quarta-feira, 19, no duelo entre Universidad Central e Corinthians, em Caracas, na Venezuela. As equipes ficarão frente a frente a partir das 21h30 (de Brasília) pela ida da segunda fase preliminar da Libertadores, em busca de classificação à fase de grupos da competição. A volta, por sua vez, acontecerá na semana que vem, na Neo Química Arena.

As negociações para os direitos de transmissão da Libertadores 2027 ocorrem em paralelo à preparação para estreia desta edição no canal. Globo, ESPN e Paramount+ já estão se posicionando para assegurar a cobertura da principal competição do calendário continental, e a emissora carioca pretende investir pesado no acordo.

Isso porque o acordo entre a emissora e a Conmebol prevê transmissões para TV aberta, mas a ideia é ampliar esse alcance. Ou seja, o canal pretende levar jogos da Libertadores para o SporTV e para plataforma digital Globoplay.

