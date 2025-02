Leila Pereira diz se arrepender de revelar alvos do Palmeiras: ‘Falta palavra’

O Palmeiras iniciou o ano rodeado de expectativas e forte no mercado. Atrás de nomes de peso para reforçar o elenco, o Verdão abriu os cofres e iniciou tratativas com grandes nomes. Contudo, com o passar do tempo, as negociações frustradas começaram a ser normal e o que era euforia no torcedor alviverde, se transformou em revolta. E na visão de Leila Pereira, as tentativas de contratações não deram certo por um motivo.

A mandatária, em entrevista após um evento para empresários do banco digital do clube, falou que se arrepende de divulgar os nomes que o Palmeiras vinha conversando. Leila Pereira vê “falta de palavra e transparência no futebol”. Algo que aconteceu com Claudinho, por exemplo, que tinha tudo acertado com o Verdão, mas decidiu ir para o Al-Sadd.

“Eu até me arrependo de ter falado nomes no passado, porque eu sou uma pessoa sincera, muito objetiva, muito clara, e às vezes essa minha clareza me prejudica. Quando eu dou minha palavra, cumpro, e atletas que eu achei realmente que estivessem fechados com o Palmeiras, mas era verbalmente. Se fecha com você verbalmente…”, disse Leila, que prosseguiu.

“Quando você fecha, o contrato não está ali do seu lado para você assinar na hora. Você fecha primeiro verbalmente e depois você elabora o contrato. Gente, não é possível que em dois dias uma palavra não valha absolutamente nada. Eu nos meus negócios se eu fecho verbalmente está fechado, aí vai se preparar toda documentação para assinar o contrato”, completou a mandatária.

Leila Pereira admite Palmeiras ainda firme no mercado

O Palmeiras, nesta janela, tentou contratar nomes fortes como de Claudinho, Andreas Pereira e Matheus Pereira. Contudo, com as tratativas frustradas, o Verdão recorreu para atletas menos badalados como Emiliano Martínez e Bruno Fuchs. Além disso, está m fase final de negociação com o zagueiro Micael, do Houston Dynamo, dos Estados Unidos. Contudo, Leila admite que segue na busca por mais jogadores até o fim desta janela de transferências, como Vitor Roque.

“Quando você encontra o atleta, o clube não quer liberar, às vezes o atleta não quer voltar para o Brasil, então não é tão simples como o torcedor pensa. Mas eu estou sempre em busca, sim, do melhor para o Palmeiras. Já vieram esse ano quatro nomes que eu acho extremamente importantes que vão ajudar a fortalecer o nosso elenco. Até o fim da janela estaremos lutando bravamente para trazer mais nomes”, finalizou a presidente do Verdão.

