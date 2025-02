NFL confirma vinda ao Brasil e jogo na Neo Química Arena pelo segundo ano consecutivo

Aos fãs brasileiros da NFL: ela está de volta! A liga norte-americana confirmou nesta quarta-feira, 19, que o Brasil sediará novamente uma partida da temporada regular da competição. O retorno do futebol americano ao país, aliás, já tem data e local confirmados.

Válida novamente pela Semana 1, a partida está marcada para o dia 5 de setembro de 2025, na Neo Química Arena, do Corinthians. Desta vez, porém, o Los Angeles Chargers participam como equipe mandante do confronto e aguardam a definição do adversário. A NFL anunciará o desafiante em breve.

“Após um primeiro jogo bem-sucedido e memorável no Brasil em 2024, estamos muito felizes em confirmar o retorno da liga a São Paulo. Agora com o Los Angeles Chargers como time designado, dando continuidade a essa incrível história no mercado brasileiro. Junto com nossos parceiros — SPTuris, o prefeito Nunes e o Corinthians — continuaremos fazendo história”, disse Luis Martinez, Gerente Geral da liga no Brasil.

NFL no Brasil

O Brasil tem conversas para sediar até dois jogos da liga por temporada a partir dos próximos anos. Na semana do Super Bowl, por exemplo, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, discutiu com o comissário da NFL a possibilidade de uma partida no Maracanã. O Nilton Santos também está em pauta devido à capacidade do estádio.

A liga, por sua vez, admite a Cidade Maravilhosa como um dos palcos considerados para receber partidas da competição. O comissário Roger Goodell se impressionou com a paixão dos brasileiros pela modalidade e avaliou o sucesso, no quesito comercial e logístico, da primeira partida em São Paulo, em 2024.

“Nós não buscamos eventos pontuais. Passamos tempo pensando em alternativas, em como construir um mercado e, então, uma base de fãs. Queremos ampliar o acesso para os torcedores. Vimos essa paixão aqui e estamos convencidos disso. Assim, queremos ficar a longo prazo. O Rio está batendo na porta. Há a possibilidade”, comentou Goodell.

