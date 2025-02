Já classificado, São Paulo ainda tem objetivos a cumprir no Paulistão

O São Paulo encara a Ponte Preta nesta quarta-feira (19/2), às 19h30, no Morumbis, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Já classificado para as quartas de final do Estadual, o Tricolor ainda tem motivos para encarar a primeira fase da competição mais a sério. Afinal, a equipe pode subir na tabela geral, mas também pode prejudicar um rival.

O Tricolor lidera o Grupo C om 16 pontos contra 15 pontos do Novorizontino. Os dois já estão classificados no mata-mata. Contudo, o time do interior paulista tem um jogo a mais, já que antecipou o duelo da 11° rodada, contra o Corinthians. Assim, uma vitória do São Paulo em cima da Ponte Preta, nesta quarta-feira, garante a equipe no primeiro lugar da chave e o mando de campo nas quartas de final.

Outro objetivo em jogo é melhorar a posição do time na classificação geral do Paulista. Isso porque o São Paulo pode garantir o mando de campo na semifinal e até mesmo em uma eventual final do torneio. Por enquanto, a equipe ocupa a sexta posição. Contudo, das cinco equipes que estão em sua frente, apenas duas vão chegar na semifinal.

Afinal, o Corinthians é o líder geral com 26, enquanto o Mirassol é o quarto. Como os dois se enfrentam nas quartas de final, um deles será eliminado antes da semi. Algo parecido no Grupo D, que conta com São Bernardo (22 pontos), Ponte Preta (19) e Palmeiras (17). Um deles não chega às quartas, os outros dois vão se enfrentar por uma vaga na fase seguinte. Assim, o São Paulo pode somar pontos importantes para ultrapassar essas equipes na tabela.

São Paulo pode definir futuro de rival

Contudo, o Tricolor Paulista também pode prejudicar um rival direto, que ainda busca uma vaga no mata-mata. Isso porque o Palmeiras é o terceiro colocado, com 17 pontos e precisa de tropeços de Ponte Preta e São Bernardo para avançar. Coincidentemente, as duas equipes serão as adversárias do São Paulo nas últimas duas rodadas da fase de grupos.

Assim, derrotas para estas equipes pode fazer com que o Palmeiras seja eliminado de forma precoce no Paulistão. Contudo, pode prejudicar o São Paulo na classificação geral do Paulista.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.