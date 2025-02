Seneme defende gestão da Comissão de Arbitragem: ‘Fiz em dois anos o que não fariam em dez’

Após a demissão da comissão de arbitragem da CBF, Wilson Luiz Seneme defendeu sua gestão durante evento na Federação Paulista de Futebol, em São Paulo. Assim, o profissional destacou que deixou um legado durante o período que ficou à frente do cargo. Ele foi um dos convidados do evento de encerramento do programa Jovens Árbitros da FPF.

“Tenho o sentimento de que fiz em dois anos o que muitos não fariam em dez. Foram dois anos de trabalho prático, 22 árbitros lançados na Série A, mais de 40 na Série B. Tenho certeza que o trabalho vai ficar”, disse.

Na última semana, a CBF anunciou a criação de um comitê coordenado pelo ex-árbitro Rodrigo Martins Cintra. Além disso, o órgão terá um conselho consultivo formado por três árbitros com carreira internacional, o brasileiro Sandro Meira Ricci, o argentino Nestor Pitana e o italiano Nicola Rizzoli.

Elogios à possível candidato à presidência da CBF

Durante seu discurso no evento, Seneme elogiou o presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos, potencial candidato à presidência da CBF nas próximas eleições. Ele também criticou dirigentes que usam o futebol como “meio” para se promoverem, mas desconversou se estava se referindo a Ednaldo Rodrigues, mandatário da CBF.

“Reinaldo é melhor dirigente do futebol brasileiro. Aqui na FPF nunca senti tanto o cheiro da grama como sinto hoje. É um dirigente que trabalha para o fim, o futebol. Assim, tem um enorme quantidade de dirigentes que usam o futebol como meio, seja financeiro, político ou para objetivos pessoais”, salientou.

“Não citei e não fiz referência a ninguém. Essa frase eu copiei de um presidente de confederação continental. Futebol não pode ser meio, tem que ser o fim”, finalizou.

