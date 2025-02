Micael viaja para o Brasil para assinar com o Palmeiras

O zagueiro Micael embarcou na manhã desta quarta-feira (19/02) nos Estados Unidos e é esperado no Brasil no final desta tarde para assinar com o Palmeiras. O defensor passará por exames médicos nesta quinta (20/02) e, se aprovado, assinará vínculo com o Verdão, se tornando o quinto reforço da equipe na temporada.

O Verdão deve desembolsar 5 milhões de euros (cerca de R$ 28,5 milhões). O defensor se encaixa nas características que o Palmeiras procura. Canhoto e com boa saída de bola. Ele, aliás, pode chegar em momento oportuno. Afinal, o paraguaio Gustavo Gómez sofreu uma lesão contra o São Paulo e desfalcará a equipe nos próximos jogos.

Micael foi revelado pelo Atlético-MG e fez parte do grupo que conquistou o Brasileirão e a Copa do Brasil em 2021. Na sequência, ele acabou negociado pelo Galo com o Houston Dynamo, time que defende desde 2022. Na última temporada da MLS, ele se destacou com dois gols em 42 partidas.

Até o momento, o Palmeiras anunciou a contratação de quatro jogadores para a temporada. Os atacantes Facundo Torres e Paulinho, o volante Emiliano Martínez e o zagueiro Bruno Fuchs. Assim, Micael será o quinto reforço. Contudo, o Verdão não deve parar por aí.

Afinal, o técnico Abel Ferreira tem feito reclamações constantes do elenco curto que tem neste momento. Ele já revelou que enviou nomes para a diretoria e ainda aguarda as definições. Assim, além de um centroavante, o clube quer ter mais um ponta e um segundo volante.

