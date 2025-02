Saiba como Santos vai pagar dívida do Inter ao Flamengo por Thiago Maia

O Santos está bem perto de acertar a compra de Thiago Maia, do Internacional, com um contrato de quatro anos. O Peixe, além de pagar um valor ao Colorado, vai assumir a dívida que o clube gaúcho tem com o Flamengo. O volante agora espera acelerar as negociações com o clube paulista para concretizar transferência.

De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o Santos vai pagar à vista as três parcelas que o Internacional deve ao Flamengo, que totaliza 700 mil euros. Além disso, o clube santista vai pagar o valor restante no mesmo fluxo de pagamento, mas apresentando as garantias bancárias exigidas pelo Rubro-Negro. No total, o Fla, aliás, receberá 3,5 milhões de euros (R$ 20,8 milhões) referente a dívida do Inter. O Santos ainda conseguiu reduzir o valor.

Na ocasião, o Inter fechou essa forma de pagamento com o Flamengo:

– 20/08/2024: 250 mil euros

– 20/12/2024: 400 mil euros

– 30/12/2024: 50 mil euros

*essas três parcelas em atraso o Santos paga à vista ao Flamengo

– 20/04/2025: 500 mil euros

– 30/04/2025: 50 mil euros

– 30/08/2025: 550 mil euros

– 28/02/2026: 550 mil euros

– 30/08/2026: 550 mil euros

– 28/02/2027: 550 mil euros

– 30/08/2027: 550 mil euros

Thiago Maia é cria da base do Santos, onde permaneceu até 2017. O volante saiu do Brasil para atuar no Lille. Depois, voltou, contratado pelo Flamengo, onde chegou em 2020 e ficou até o ano passado. Em seguida, o jogador foi para o Inter.

Com a contratação, o Santos, aliás, basicamente fecha o elenco para Pedro Caixinha, com 12 reforços no total. O clube, afinal, ainda encaminhou uma proposta por Rodrigo Villagra, do River Plate. Apesar da oferta estar na mesa argentina, o negócio ainda está parado e aguarda os próximos passos.

