Corinthians encara ‘fantasma’ da Pré-Libertadores carregando retrospecto ruim

O Corinthians estreia na Libertadores nesta quarta-feira (19/02), às 21h30 (de Brasília), na Venezuela, contra a Universidad Central. Será a quarta vez que o Timão vai começar o torneio continental na fase preliminar, que antecede à fase de grupos. E o retrospecto do Alvinegro não é dos melhores.

A primeira aparição do Corinthians na Pré-Libertadores foi bem traumática. Afinal, o Timão, com Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos, enfrentou o Tolima, da Colômbia. Na ida, a equipe comandada por Tite, na época, não saiu do 0 a 0 no Pacaembu. Na volta, o time colombiano venceu por 2 a 0 e se classificou para a fase de grupos. Foi a primeira vez que um brasileiro caiu na competição antes da fase de grupos.

O Corinthians conseguiu espantar, por parte, o fantasma do Tolima em 2015. Mais uma vez sob o comando de Tite, o Timão teve pela frente o Once Caldas, outro time da Colômbia. No duelo de ida, atropelo alvinegro por 4 a 0, com gols de Emerson Sheik, Felipe, Elias e Fagner. Na volta, fora de casa, Elias marcou mais uma vez, e o confronto terminou em 1 a 1, garantindo a classificação para o clube do Parque São Jorge.

Por fim, o Timão voltou a disputar a fase preliminar em 2020. Contudo, um novo revés traumático ficou marcado no clube. O adversário da vez foi o Guarani, do Paraguai. No jogo de ida, 1 a 0 para os paraguaios. Já no duelo de volta, o Corinthians até venceu por 2 a 1, mas como existia o critério dos gols fora de casa, os brasileiros foram eliminados.

Corinthians terá quatro jogos antes da fase de grupos

Agora, o Corinthians terá que espantar o fantasma da fase preliminar na Libertadores para sonhar com o bicampeonato. Aliás, se eliminar o Universidad Central, o Timão ainda vai passar por outro duelo, contra El Nacional ou Barcelona de Guayaquil, ambos do Equador, antes de chegar à fase de grupos do torneio continental.

