Ainda em dezembro, o volante Erick Pulgar não estava se sentindo à vontade e gostaria de sair do Flamengo. No entanto, com o passar doss jogos, o chileno mudou de ideia e deve permanecer no Rubro-Negro. Além disso, ele tende a renovar contrato com o clube carioca. O empresário do jogador deve chegar ao Rio de Janeiro nas próximas semanas para uma conversa. Ele tem contrato até o dezembro de 2025.

Em entrevista à “FlaTv”, Pulgar se diz confortável e feliz no Flamengo e também teceu elogios ao estilo de jogo do técnico Filipe Luís.

“Estou muito feliz aqui, recentemente estive com minha família também, e acho que isso é um plus, a visita deles. E bom, aqui no Flamengo, estou feliz com estilo de jogo do Filipe, que é bastante confortável e adaptável. Como eu disse, a força e a união deste grupo fazem você se sentir confortável e feliz”, destacou.

Pulgar ainda ressaltou a força do grupo do Flamengo. O volante ressaltou que independente de quem esteja começando

“Já estamos demonstrando, neste começo de ano, a força de grupo, que é, como você disse, independente de quem esteja em campo, seja quem começa jogando, quem entra no segundo tempo ou por qualquer outro motivo, todos jogam da mesma maneira. Acho que será a força deste grupo ao longo de todo o ano, não apenas agora no início. O bom é que, fisicamente, o grupo está bem adaptado à ideia do Filipe”, disse.

Mudança de horário dos jogos do Carioca

Por fim, o chileno foi perguntado sobre a mudança dos horários dos jogos por conta do forte calor no Rio de Janeiro. Na última terça-feira (18), a Ferj, aliás, anunciou que todas as partidas, a partir da 11ª rodada, serão depois das 18h. Ele elogiou o movimento da federação.

“A verdade é que uma boa mudança para nós. Acho que na hora de dar espetáculo para as pessoas que vão nos ver no estádio, isso é super importante. O que aconteceu com o Fluminense durante aquele jogo fazia muito calor, e talvez nem todos estivéssemos tão sólidos na hora de jogar. Acho que essas mudanças nos ajudam e ajudam o público”, destacou.

Em busca do título simbólico da Taça Guanabara, o Flamengo enfrenta o Maricá, às 19h, no sábado (22), no Maracanã. Uma vitória garante o troféu da competição.

