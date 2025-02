Torcedores do City fazem novas provocações com faixa ofensiva a Vini jr nas ruas de Madrid

Resposta de Vini

A provocação não adiantou e a resposta veio em campo. a provocação não adiantou. Vini deu uma assistência e acabou sendo eleito craque do jogo. Assim, após a vitória do Real Madrid por 3 a 2, de virada, Vini Jr comentou sobre a provocação da torcida do City. Segundo o atacante, ele fica com mais vontade de fazer gol e uma grande partida.

“Ah, cada jogo é uma nova história para que eu possa mostrar meu potencial e tudo que eu venho fazendo dentro de campo. Nunca tive medo de nenhuma torcida, nunca tive medo de nada que acontece dentro de campo. E a cada coisa que a torcida adversária faz, eu fico mais emocionado, eu fico com mais vontade de fazer gol e fazer uma grande partida. Hoje eu tinha muito claro o que eu tinha que fazer para ajudar a minha equipe. Ganhei o melhor da partida e espero seguir assim para ajudar nossa equipe na partida de volta”, afirmou Vini Jr em entrevista à TNT Sports.

City e Real pela Champions

Sem Rodri, que se recupera de uma grave lesão, e com Vini Jr, as equipes se enfrentam em busca de uma vaga nas oitavas de final da Champions League. No primeiro confronto, o Real Madrid levou a melhor e venceu de virada por 3 a 2. Dessa forma, o clube espanhol tem a vantagem para a partida no Santiago Bernabéu.

