Petraglia culpa Fernandinho e Cuca por rebaixamento do Athletico

O presidente Mario Celso Petraglia tentou explicar aos conselheiros o rebaixamento no centenário do Athletico. Na reunião da noite da última segunda-feira (17), o mandatário comentou sobre vários assuntos, porém a queda para Série B foi o principal. Em dos questionamentos, Petraglia confirmou que o time não concentrava para os jogos e culpou Fernandinho. O dirigente ainda disse que não foi informado sobre a decisão. As informações são do “UmDois Esportes”.

“Não é mito, é verdade. O Fernandinho chegou com essa, que não precisava concentrar. Se eu estivesse sabendo, não me consultaram, eu não teria permitido. No dia do jogo do Red Bull [Bragantino, que o Athletico perdeu de virada], eles chegavam às 10h da manhã no CT. Por isso não estão mais lá. Foram os grandes responsáveis, os velhos donos de grupo”.

Apesar de não citar diretamente, os “donos de grupo” são os veteranos que se consolidaram na era mais vitoriosa do Furacão. Assim como Fernandinho, o zagueiro Thiago Heleno, o meia Nikão e o atacante Pablo poderiam ficar no clube, mas Petraglia vetou a permanência de todos.

Além disso, Petraglia afirmou que a contratação do técnico Cuca foi o principal erro. O ex-comandante rubro-negro virou persona non grata ao dirigente, que disparou mais uma vez contra o atual treinador do Atlético-MG.

“Nós erramos muito. O principal erro desse ano, se for fazer uma retrospectiva na minha modesta opinião, posso estar enganado, foi a vinda do Cuca”, pontuou Petraglia.

Orçamento

Na reunião, o mandatário do Athletico evitou fazer promessas, mas garantiu que o Furacão terá o maior orçamento da Série B para buscar o acesso imediato à elite nacional. Ele, aliás, reclamou de mercado inflacionado, em que “um jogador comum pede R$ 200 mil de salário”, nas palavras dele. A informação foi do “ge”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.