Dortmund empata com Sporting e vai às oitavas da Champions

O Borussia Dortmund confirmou o favoritismo e vai disputar as oitavas de final da Champions 2024/25. Nesta quarta-feira (19), o time alemão ficou no empate sem gols diante do Sporting, no Signal Iduna Park, e avançou de fase graças à vantagem construída no primeiro jogo dos playoffs, quando venceu o Leão por 3 a 0, em Portugal.

Em casa, o Dortmund ainda criou oportunidades de vencer a partida. Isto porque o atacante Guirassy desperdiçou uma cobrança de pênalti no segundo tempo. No entanto, os gol perdido não fez falta e o atual vice-campeão do torneio avançou para as oitavas de final.

Dessa maneira, o Borussia Dortmund vai enfrentar o Lille ou o Aston Villa na próxima fase. O adversário será definido por sorteio da Uefa, marcado para a próxima sexta-feira (21), às 8h (de Brasília). Além disso, por ter feito pior campanha na fase de liga, o time alemão vai decidir fora de casa a vaga para as quartas de final.

Borussia Dortmund x Sporting

O Borussia teve uma postura cautelosa no primeiro tempo, evitou riscos e conseguiu neutralizar o ataque do Sporting. Porém, mesmo sem forçar muito, a equipe alemã teve a melhor chance da etapa inicial. Sabitzer arriscou de fora da área, mas parou em boa defesa de Rui Silva.

O goleiro português, aliás, foi o grande destaque do Sporting na partida. No segundo tempo, fez uma defesa espetacular em chute de Svensson, pegou um pênalti cobrado por Guirassy sem dar rebote e ainda contou com a trave para evitar o gol de Reyna.

